В Одесі викрили агентів російських спецслужб, які готували низку терактів на Одещині

Затримання терориста. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі виявили угруповання з чотирьох осіб, які готували серію терактів у регіоні. На замовлення спецслужб РФ вони вже підірвали машину у Пересипському районі, яка належала одному із волонтерів.

Про це в четвер, 30 січня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За даними слідства, порушники, діючи на замовлення російського куратора, який обіцяв заплатити їм 2,5 тисячі доларів, увечері 20 січня заклали вибухівку в Пересипському районі Одеси, біля приватного домоволодіння 54-річного місцевого підприємця й волонтера, та підпалили його автомобіль. Коли власник вийшов із будинку, щоб загасити машину, пролунав вибух. Чоловік зазнав несумісних із життям травм.

Автівка після підпалу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час розслідування вбивства правоохороні встановили, що до теракту причетні четверо чоловіків віком від 23 до 46 років. Старший із них уже мав судимість за крадіжки й розбій, а інші — наркозалежні. За теракт куратор заплатив зловмисникам тисячу доларів, яку вони розподілили між собою.

Затриманий агент РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Фігурантів затримали, коли вони планували вчинити наступні терористичні акти, зокрема підірвати вибухівку біля одного з райвідділов поліцїі. У зловмисників вилучили речові докази, зокрема мобільні телефони та одну з вибухівок, яку замаскували замаскували під вогнегасник.

Яке покарання загрожує

Підозрюваним вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України ("Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній"). Ця стаття передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В якості запобіжних заходів підозрюваним обрали тримання під вартою.

Нагадаємо, 9 січня пролунав вибух у Білгороді-Дністровському. Біля будівлі відділення Військової служби правопорядку невідома жінка залишила два пакети, один із яких здетонував.

Також ми повідомляли, що причетну до теракту в Білгороді-Дністровському затримали. Нею виявилася 21-річна дівчина з Донеччини. Порушниця погодилася на співпрацю зі спецслужбами РФ та діяла за їхніми вказівками.