В Одесі викрили агентів російських спецслужб, які готували низку терактів на Одещині

Готували теракти на Одещині — спецслужби викрили агентів РФ
В Одесі виявили угруповання з чотирьох осіб, які готували серію терактів у регіоні. На замовлення спецслужб РФ вони вже підірвали машину у Пересипському районі, яка належала одному із волонтерів.
Про це в четвер, 30 січня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
Теракт в Одесі
За даними слідства, порушники, діючи на замовлення російського куратора, який обіцяв заплатити їм 2,5 тисячі доларів, увечері 20 січня заклали вибухівку в Пересипському районі Одеси, біля приватного домоволодіння 54-річного місцевого підприємця й волонтера, та підпалили його автомобіль. Коли власник вийшов із будинку, щоб загасити машину, пролунав вибух. Чоловік зазнав несумісних із життям травм.
Під час розслідування вбивства правоохороні встановили, що до теракту причетні четверо чоловіків віком від 23 до 46 років. Старший із них уже мав судимість за крадіжки й розбій, а інші — наркозалежні. За теракт куратор заплатив зловмисникам тисячу доларів, яку вони розподілили між собою.
Фігурантів затримали, коли вони планували вчинити наступні терористичні акти, зокрема підірвати вибухівку біля одного з райвідділов поліцїі. У зловмисників вилучили речові докази, зокрема мобільні телефони та одну з вибухівок, яку замаскували замаскували під вогнегасник.
Яке покарання загрожує
Підозрюваним вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України ("Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній"). Ця стаття передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В якості запобіжних заходів підозрюваним обрали тримання під вартою.
Нагадаємо, 9 січня пролунав вибух у Білгороді-Дністровському. Біля будівлі відділення Військової служби правопорядку невідома жінка залишила два пакети, один із яких здетонував.
Також ми повідомляли, що причетну до теракту в Білгороді-Дністровському затримали. Нею виявилася 21-річна дівчина з Донеччини. Порушниця погодилася на співпрацю зі спецслужбами РФ та діяла за їхніми вказівками.
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