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Теракт проти військових на Одещині — ким виявилася терористка

14 січня 2025 10:41
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Теракт на Одещині — затримали агентку РФ
Правоохоронці затримали виконавицю теракту. Фото: СБУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Спецслужби затримали організаторку вибуху біля відділення Військової служби правопорядку (ВСП) у Білгороді-Дністровському. Нею виявилася 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині.   

Про це повідомили у СБУ та Одеській обласній прокуратурі у вівторок, 14 січня.

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Подробиці теракту

Дівчина поклала пакети з вибухівкою біля приміщення ВСП, а також під припаркований поруч автомобіль. Один із них детонував. Ударна хвиля пошкодила вікна у розташованих поруч будівлях, а також автівки. На щастя, ніхто не постраждав. Другий вибуховий пристрій знешкодили правоохоронці.    

За даними слідства, виконавицю дистанційно завербували двоє представників спецслужб РФ. За їхньою інструкцією дівчина прибула до Білгорода-Дністровського й орендувала квартиру. Вибухівку вона виготовила власноруч: придбала пластид, начинила пристрій гайками й спорядила мобільний телефон засобом дистанційного управління.

Що загрожує терористці

Контррозвідка затримала фігурантку одразу після теракту. Їй повідомили про підозру у тероризмі й взяли під варту. Якщо суд визнає дівчину винною, їй загрожує до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, вибух біля будівлі відділення Військової служби правопорядку у Білгороді-Дністровському пролунав 9 січня. Відеокамери зафіксували, як фігурантка залишає два пакети, один з яких детонував.   

Раніше ми писали про спробу теракту на залізниці під Одесою.

СБУ теракт війна терористи Одеська область Білгород-Дністровський

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