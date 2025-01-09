На Одещині стався теракт біля будівлі ЗСУ

На Одещині вибухнув пакет з тротилом. Фото ілюстративне: sappers.com.ua

Біля будівлі відділення Військової служби правопорядку у Білгороді-Дністровському здетонували вибухові пристрої. Офіційні установи поки не коментували ситуацію.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Що сталося

На поширюваному у мережі відео видно, як жінка, розмовляючи по телефону, залишає один пакет біля паркану, а інший під припаркованим автомобілем. Після цього вона йде і за деякий час лунає вибух.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Піротехніки знешкоджують пакет, залишений під автівкою, який не здетонував.

Інші диверсії на Одещині

В Одесі 22-річний хлопець за гроші підпалив два поштових відділення у Київському районі. Винагороду він так і не отримав, а наступні десять років може провести за ґратами.

Також ми повідомляли, що на залізничній колії в одному з передмість Одеси виявили підозрілий предмет. За попередньою версією, невідомі намагалися пустити поїзд під укіс.