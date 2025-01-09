В Одесской области произошел теракт возле здания ВСУ

В Одесской области взорвался пакет с тротилом. Фото: иллюстративное/sappers.com.ua

У здания отделения Военной службы правопорядка в Белгороде-Днестровском сдетонировали взрывные устройства. Официальные учреждения пока не комментировали ситуацию.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что произошло

На распространяемом в сети видео видно, как женщина, разговаривая по телефону, оставляет один пакет возле забора, а другой под припаркованным автомобилем. После этого она уходит и через некоторое время раздается взрыв.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пиротехники обезвреживают пакет, оставленный под машиной, который не сдетонировал.

Другие диверсии в Одесской области

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