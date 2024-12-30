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Під Одесою готували масштабний теракт на залізниці — деталі

30 грудня 2024 14:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На залізниці біля Одеси заклали вибуховий пристрій
На залізничній колії знайшли вибухівку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На залізничній колії в одному з передмість Одеси виявили підозрілий предмет. За попередньою версією, невідомі намагалися пустити поїзд під укіс

Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє видання Оdessa.Оnline.

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Що відомо

За даними видання, схожий на вибухівку предмет встановили в основі рейок. Ймовірно, терористи намагалися спричинити аварію потягу.

Рух поїздів тимчасово призупиняли. На місці працювали спеціальні служби. Зловмисників розшукують. 

Нагадаємо, в Одесі затримали диверсійну групу, яка готувала диверсії на залізниці. Учасники іншої групи підпалили легкозаймистими сумішами три релейні шафи на залізничних шляхах в Одесі. За кожне завдання група отримувала 9 тис. грн.

теракт Одеса диверсія Новини Одеси залізниця

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