На залізниці біля Одеси заклали вибуховий пристрій

На залізничній колії знайшли вибухівку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На залізничній колії в одному з передмість Одеси виявили підозрілий предмет. За попередньою версією, невідомі намагалися пустити поїзд під укіс.

Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє видання Оdessa.Оnline.

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Що відомо

За даними видання, схожий на вибухівку предмет встановили в основі рейок. Ймовірно, терористи намагалися спричинити аварію потягу.

Рух поїздів тимчасово призупиняли. На місці працювали спеціальні служби. Зловмисників розшукують.

Нагадаємо, в Одесі затримали диверсійну групу, яка готувала диверсії на залізниці. Учасники іншої групи підпалили легкозаймистими сумішами три релейні шафи на залізничних шляхах в Одесі. За кожне завдання група отримувала 9 тис. грн.