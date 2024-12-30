На залізниці біля Одеси заклали вибуховий пристрій

Під Одесою готували масштабний теракт на залізниці — деталі
На залізничній колії в одному з передмість Одеси виявили підозрілий предмет. За попередньою версією, невідомі намагалися пустити поїзд під укіс.
Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє видання Оdessa.Оnline.
Що відомо
За даними видання, схожий на вибухівку предмет встановили в основі рейок. Ймовірно, терористи намагалися спричинити аварію потягу.
Рух поїздів тимчасово призупиняли. На місці працювали спеціальні служби. Зловмисників розшукують.
Нагадаємо, в Одесі затримали диверсійну групу, яка готувала диверсії на залізниці. Учасники іншої групи підпалили легкозаймистими сумішами три релейні шафи на залізничних шляхах в Одесі. За кожне завдання група отримувала 9 тис. грн.
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