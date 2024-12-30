На железной дороге возле Одессы заложили взрывное устройство

Под Одессой готовили крупный теракт на железной дороге — детали
На железнодорожном пути в одном из пригородов Одессы обнаружили подозрительный предмет. По предварительной версии, неизвестные пытались пустить поезд под откос.
Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает издание Оdessa.Оnline.
Что известно
По данным издания, похожий на взрывчатку предмет установили в основе рельсов. Вероятно, террористы пытались вызвать аварию поезда.
Движение поездов временно приостанавливали. На месте работали специальные службы. Злоумышленников разыскивают.
Напомним, в Одессе задержали диверсионную группу, которая готовила диверсии на железной дороге. Участники другой группы подожгли легковоспламеняющимися смесями три релейных шкафа на железнодорожных путях в Одессе. За каждую задачу группа получала 9 тыс. грн.
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