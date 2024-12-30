На железной дороге возле Одессы заложили взрывное устройство

На железнодорожном пути нашли взрывчатку. Фото: иллюстративное/Новини.

На железнодорожном пути в одном из пригородов Одессы обнаружили подозрительный предмет. По предварительной версии, неизвестные пытались пустить поезд под откос.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает издание Оdessa.Оnline.

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Что известно

По данным издания, похожий на взрывчатку предмет установили в основе рельсов. Вероятно, террористы пытались вызвать аварию поезда.

Движение поездов временно приостанавливали. На месте работали специальные службы. Злоумышленников разыскивают.

Напомним, в Одессе задержали диверсионную группу, которая готовила диверсии на железной дороге. Участники другой группы подожгли легковоспламеняющимися смесями три релейных шкафа на железнодорожных путях в Одессе. За каждую задачу группа получала 9 тыс. грн.