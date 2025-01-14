Теракт в Одесской области — задержали агента РФ

Правоохранители задержали исполнительницу теракта. Фото: СБУ

Спецслужбы задержали организаторку взрыва возле отделения Военной службы правопорядка (ВСП) в Белгороде-Днестровском. Ею оказалась 21-летняя жительница прифронтового города Константиновка Донецкой области.

Об этом сообщили в СБУ и Одесской областной прокуратуре во вторник, 14 января.

Читайте также:

Подробности теракта

Девушка положила пакеты со взрывчаткой возле помещения ВСП, а также под припаркованный рядом автомобиль. Один из них детонировал. Ударная волна повредила окна в расположенных рядом зданиях, а также машины. К счастью, никто не пострадал. Второе взрывное устройство обезвредили правоохранители.

По данным следствия, исполнительницу дистанционно завербовали двое представителей спецслужб РФ. По их инструкции девушка прибыла в Белгород-Днестровский и арендовала квартиру. Взрывчатку она изготовила собственноручно: приобрела пластид, начинила устройство гайками и снарядила мобильный телефон средством дистанционного управления.

Что грозит террористке

Контрразведка задержала фигурантку сразу после теракта. Ей сообщили о подозрении в терроризме и взяли под стражу. Если суд признает девушку виновной, ей грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, взрыв возле здания отделения Военной службы правопорядка в Белгороде-Днестровском прозвучал 9 января. Видеокамеры зафиксировали, как фигурантка оставляет два пакета, один из которых детонировал.

Ранее мы писали о попытке теракта на железной дороге под Одессой.