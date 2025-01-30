В Одессе разоблачили агентов российских спецслужб, которые готовили ряд терактов в Одесской области

Задержание террориста. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе обнаружили группировку из четырех человек, готовивших серию терактов в регионе. По заказу спецслужб РФ они уже подорвали машину в Пересыпском районе, принадлежавшую одному из волонтеров.

Об этом в четверг, 30 января, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По данным следствия, нарушители, действуя по заказу российского куратора, который обещал заплатить им 2,5 тысячи долларов, вечером 20 января заложили взрывчатку в Пересыпском районе Одессы, возле частного домовладения 54-летнего местного предпринимателя и волонтера, и подожгли его автомобиль. Когда владелец вышел из дома, чтобы потушить машину, прогремел взрыв. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Автомобиль после поджога. Фото: Одесская областная прокуратура

В ходе расследования убийства правоохранители установили, что к теракту причастны четверо мужчин в возрасте от 23 до 46 лет. Старший из них уже имел судимость за кражи и разбой, а остальные — наркозависимые. За теракт куратор заплатил злоумышленникам тысячу долларов, которую они распределили между собой.

Задержанный агент РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Фигурантов задержали, когда они планировали совершить следующие террористические акты, в частности взорвать взрывчатку возле одного из райотделов полиции. У злоумышленников изъяли вещественные доказательства, в частности мобильные телефоны и одну из взрывчаток, которую замаскировали под огнетушитель.

Какое наказание грозит

Подозреваемым уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины ("Создание террористической группы или руководство такой группой или организацией или участие в ней"). Эта статья предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества. В качестве мер пресечения подозреваемым избрали содержание под стражей.

Напомним, 9 января прогремел взрыв в Белгороде-Днестровском. Возле здания отделения Военной службы правопорядка неизвестная женщина оставила два пакета, один из которых сдетонировал.

Также мы сообщали, что причастную к теракту в Белгороде-Днестровском задержали. Ею оказалась 21-летняя девушка из Донецкой области. Нарушительница согласилась на сотрудничество со спецслужбами РФ и действовала по их указаниям.