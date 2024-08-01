Хотів підпалити об'єкти УЗ - на Одещині викрили диверсанта

СБУ затримала диверсанта на Одещині. Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ затримала диверсанта воєнної розвідки Росії на Одещині. Місцевий за гроші готував серію підпалів на об'єктах Укрзалізниці, за що тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це у четвер, 1 серпня, повідомили у пресслужбі СБ України.

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Диверсії в Одесі

Місцевий будівельник, який шукав додатковий заробіток через Телеграм-канали, погодився підпалити критичну інфраструктуру Одеси за гроші. Основною ціллю диверсій були трансформаторні підстанції та релейні шафи на головних залізничних лініях.

Спочатку він розвідав локацію трансформатора біля залізничної колії і підготував там схрон з "коктейлями Молотова". Пізніше залучив знайомого, який мав здійснити підпал. Диверсант планував відправити відео загоряння окупантам, отримати за це обіцяні йому гроші та продовжити підпали.

Що загрожує

Жителю Одещини повідомили про підозру за готування до диверсії в умовах воєнного стану за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 ККУ. Зараз він перебуває під вартою, і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Інші випадки диверсій

Ми писали, що у Вінниці затримали 17-річного одесита, який виявився агентом ФСБ і намагався підпалити будівлю місцевого ТЦК. За цей злочин юнакові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також раніше на Одещині викрили агента ФСБ, який займався розвідувально-підривною діяльністю. Зловмисник виконував завдання своїх кураторів за двома напрямами: коригування вогню та підпали релейних шаф Укрзалізниці, за що тепер решту життя може провести за ґратами.