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Спробував спалити військкомат — СБУ викрила одесита

31 липня 2024 11:11
Верзілова Єлизавета - редактор
Спробував підпалити будівлю ТЦК - одесита затримала СБУ
Одесита затримали спецслужбовці за диверсію. Фото: СБУ
Верзілова Єлизавета - редактор

У Вінниці затримали 17-річного одесита, який виявився агентом ФСБ і намагався підпалити будівлю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).  За його злочин юнакові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Деталі злочину

Молодого одесита завербували російські спецслужби, коли він, шукаючи легкі гроші в інтернеті, розмістив своє резюме на одному з підозрілих сайтів. Представники ФСБ запропонували хлопцю виконувати диверсії за гроші. Спочатку він мав фотографувати об'єкти Сил оборони в Одесі, а потім був відправлений до Вінниці для більш серйозних завдань.

  • Листування одесита з ФСБ
    Фрагмент переписки одесита з російськими спецслужбами. Фото: СБУ
  • Наказав підпалити військкомат у Вінниці
    Одесит отримав наказ про підпал військкомата. Фото: СБУ
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Юнак кинув "коктейль Молотова" у стіну військкомату, щоб зробити вигідні для ворога знімки на свій телефон. Однак контррозвідники СБУ схопили його на місці злочину, одразу після невдалої спроби підпалу. При обшуку у нього знайшли саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. 

Спробував спалити військкомат коклейлем "Молотова"
Саморобний "Коктейль Моолотова" знайшли у одесита. Фото: СБУ

Яке покарання

Одеситу загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Його злочинну діяльність кваліфікували за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України як диверсію, вчинену в умовах воєнного стану. Правоохоронці продовжують розслідування, а юний підпалювач вже перебуває під вартою.

Інші випадки співпраці з ворогом

Ми писали, що двох іноземців, які здавали ворогу позиції української ППО в Одесі та мріяли про "взяття" міста росіянами, засудили до позбавлення волі. Зрадники протягом тривалого часу надсилали важливу інформацію окупантам, а ті годували їх обіцянками про посади в окупаційній владі.

Також раніше  на Одещині викрили агента ФСБ, який займався розвідувально-підривною діяльністю. Зловмисник виконував завдання своїх кураторів по двох напрямках: коригування вогню та підпали релейних шаф Укрзалізниці, за що тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

СБУ Одеса Одеська область ФСБ військкомат диверсія Новини Одеси злочин

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