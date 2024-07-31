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Попытался сжечь военкомат — СБУ разоблачила одессита

31 июля 2024 11:11
Верзилова Єлизавета - редактор
Попробовал поджечь здание ТЦК – одессита задержала СБУ
Одессита задержали спецслужбы за диверсию. Фото: СБУ
Верзилова Єлизавета - редактор

В Виннице задержан 17-летний одессит, который оказался агентом ФСБ и пытался поджечь здание Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). За его преступление юноше грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Детали преступления

Молодого одессита завербовали российские спецслужбы, когда он в поисках легких денег в интернете разместил свое резюме на одном из подозрительных сайтов. Представители ФСБ предложили парню выполнять диверсии за деньги. Сначала он должен был фотографировать объекты Сил обороны в Одессе, а затем был отправлен в Винницу для более серьезных задач.

  • Переписка одессита из ФСБ
    Фрагмент переписки одессита с русскими спецслужбами. Фото: СБУ
  • Приказал поджечь военкомат в Виннице
    Одессит получил приказ о поджоге военкомата. Фото: СБУ
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Молодой человек бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата, чтобы сделать выгодные для врага снимки на свой телефон. Однако контрразведчики СБУ схватили его с поличным, сразу после неудачной попытки поджога. При обыске у него нашли самодельную зажигательную смесь и мобильный телефон с поличным.

Попытался сжечь военкомат коклейлем "Молотова"
Самодельный "Коктейль Моолотова" обнаружили у одессита. Фото: СБУ

Какое наказание

Одессите грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Его преступную деятельность квалифицировали по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины как диверсию, совершенную в условиях военного положения. Правоохранители продолжают расследование, а юный поджигатель уже находится под стражей.

Другие случаи сотрудничества с врагом

Мы писали, что двоих иностранцев, которые сдавали врагу позиции украинского ПВО в Одессе и мечтали о "взятии" города россиянами, приговорили к лишению свободы. Предатели долгое время присылали важную информацию оккупантам, а те кормили их обещаниями о должностях в оккупационных властях.

Также ранее в Одесской области разоблачили агента ФСБ, занимавшегося разведывательно-подрывной деятельностью. Злоумышленник выполнял задачи своих кураторов по двум направлениям: корректировка огня и поджоги релейных шкафов Укрзализныци, за что теперь ему грозит пожизненное заключение.

СБУ Одесса Одесская область ФСБ военкомат диверсия Новости Одессы преступление

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