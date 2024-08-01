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Готовил диверсии в Одесской области — СБУ разоблачила агента РФ

1 августа 2024 15:26
Верзилова Єлизавета - редактор
Хотел поджечь объекты УЗ - в Одесской области разоблачили диверсанта
СБУ задержала диверсанта в Одесской области. Фото: СБУ
Верзилова Єлизавета - редактор

Военная контрразведка СБУ задержала диверсанта военной разведки России в Одесской области. Местный за деньги готовил серию поджогов на объектах "Укрзализныци", за что теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе СБ Украины.

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Фрагмент сообщения СБУ. Фото: сакриншот

Диверсии в Одессе

Местный строитель, который искал дополнительный заработок через Телеграм-каналы, согласился поджечь критическую инфраструктуру Одессы за деньги. Основной целью диверсий являлись трансформаторные подстанции и релейные шкафы на главных железнодорожных линиях.

Сначала он разведал локацию трансформатора у железнодорожного пути и подготовил там схрон с "коктейлями Молотова". Позже привлек знакомого, который должен совершить поджог. Диверсант планировал отправить видео возгорания оккупантам, получить за это обещанные ему деньги и продолжить поджоги.

Что угрожает

Жителю Одесчины сообщили о подозрении за готовку к диверсии в условиях военного положения по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УКУ. Сейчас он находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Другие случаи диверсий

Мы писали, что в Виннице задержали 17-летнего одессита, оказавшегося агентом ФСБ и пытавшегося поджечь здание местного ТЦК. За это преступление юноше грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также ранее в Одесской области разоблачили агента ФСБ, занимавшегося разведывательно-подрывной деятельностью. Злоумышленник выполнял задачи своих кураторов по двум направлениям: корректировку огня и поджоги релейных шкафов Укрзализныци, за что теперь остальную жизнь может провести за решеткой.

СБУ Одесса российские войска Укрзализныця пророссийская группировка Одесская область ФСБ поджог диверсия Новости Одессы

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