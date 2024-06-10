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Готував теракти проти українських військових — СБУ викрила одесита

10 червня 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
СБУ затримала одесита за державну зраду - подробиці
Одесита затримали за державну зраду. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одесит проводив розвідку у місті навколо військових навчальних закладів й шпиталів на користь окупаційної розвідки. Зловмисник надсилав усі дані росіянам, за що отримував від них грошову винагороду. За скоєне він може провести за ґратами решту життя. 

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі злочинної діяльності

19-річний одесит шукав, як би швидко підзаробити грошей та натрапив на ФСБ в інтернеті. Росіяни його завербували та за їхніми вказівками молодик протягом тривалого часу збирав та передавав інформацію про місця базування українських військових. 

Одесит "зливав" окупантам інформацію за гроші
Листування злочинця та агента ФСБ. Фото: СБУ

Так, він часто начебто прогулювався по Одесі, а насправді обходив локації у пошуках українських бійців. Перебуваючи поблизу "потрібного" об’єкту, інформатор спостерігав за  контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фото, які потім надсилав ворожій розвідці. Згодом його відправили "у відрядження" до Житомирщини, де одесита затримали співробітники СБУ.

Яке покарання загрожує

Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення згідно ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. 

Випадки державної зради

Ми писали, що жителю Миколаєва загрожує довічне ув'язення за державну зраду. Чоловік збирав розвіддані про дислокацію ЗСУ та військові кораблі поблизу акваторії Чорного моря на користь окупантів.

Також ми повідомляли, що жителя Херсонщини засудили за державну зраду — він перейшов на сторону окупантів та обіймав посаду в окупаційній адміністрації. Суд визначив йому покарання у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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російські війська
окупанти
Колаборант
СБУ
Одеська область
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