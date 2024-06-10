СБУ задержала одессита за государственную измену - подробности

Одессита задержали за государственную измену. Фото: СБУ

Одессит проводил разведку в городе вокруг военных учебных заведений и госпиталей в пользу оккупационной разведки. Злоумышленник присылал все данные россиянам, за что получал от них денежное вознаграждение. За совершенное он может провести за решеткой всю оставшуюся жизнь.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали преступной деятельности

19-летний одессит искал, как бы быстро подзаработать денег и наткнулся на ФСБ в интернете. Россияне его завербовали и по их указаниям молодой человек долгое время собирал и передавал информацию о местах базирования украинских военных.

Переписка преступника и агента ФСБ. Фото: СБУ

Та,к он часто якобы прогуливался по Одессе, а на самом деле обходил локации в поисках украинских бойцов. Находясь вблизи "нужного" объекта, информатор наблюдал за контрольно-пропускными пунктами, а также делал соответствующие фото, которые затем посылал вражеской разведке. Впоследствии его отправили "в командировку" в Житомирскую область, где одессита задержали сотрудники СБУ.

Какое наказание грозит

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Случаи государственной измены

Мы писали, что жителю Николаева грозит пожизненное заключение за государственную измену. Мужчина собирал разведданные о дислокации ВСУ и военных кораблях вблизи акватории Черного моря в пользу оккупантов.

Также мы сообщали, что жителя Херсонщины осудили за государственную измену — он перешел на сторону оккупантов и занимал должность в оккупационной администрации. Суд определил ему наказание в виде заключения под стражу без права внесения залога.