Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Транслював ворогу діяльність українських портів — зрадник з Миколаєва предстане перед судом arrow

Транслював ворогу діяльність українських портів — зрадник з Миколаєва предстане перед судом

7 червня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Транслював ворогу діяльність українських портів — зрадник з Миколаєва предстане перед судом
У Миколаєві судитимуть зрадника. Ілюстративне фото: Publika
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Житель Миколаєва працював електриком у місцевій компанії та наприкінці минулого року був завербований спецслужбами РФ. Його завданням було збирати розвіддані про дислокацію ЗСУ та військові кораблі поблизу акваторії Чорного моря, за що тепер він може решту життя провести за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі діяльності

32-річний зрадник на потребу росіян мав спостерігати за військовими кораблями та морськими судами торговельного флоту України, які експортують агропродукцію. Задля цього чоловік встановив декілька камер прихованого відеоспостереження на технологічних спорудах поблизу морського порту.

Зрадник буде засудженний
Ворожий агент. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Ці камери забезпечували безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіку з віддаленим доступом для ворога. Крім цього, підозрюваний мав виявляти блокпости ЗСУ, військові шпиталі та навчальні центри. Агента РФ затримали "на гарячому", коли він намагався встановити ще одну вебкамеру.

Що загрожує

Жителя Миколаєва звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного часу. Відповідно до ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Випадки державної зради

Ми писали, що жителя Херсонщини засудили за державну зраду — він перейшов на сторону окупантів та обіймав посаду в окупаційній адміністрації. Суд визначив йому покарання у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Окрім цього, 15 років тюрми отримав  російський агент, що проживає у Миколаєві. Чоловік готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ, а в обмін на співпрацю очікував "винагороду" від окупантів.

суд
в'язниця
корабель
Одеський порт
злочин
Одеса
російські війська
окупанти
Миколаїв
держзрада
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня