Транслював ворогу діяльність українських портів — зрадник з Миколаєва предстане перед судом

У Миколаєві судитимуть зрадника. Ілюстративне фото: Publika

Житель Миколаєва працював електриком у місцевій компанії та наприкінці минулого року був завербований спецслужбами РФ. Його завданням було збирати розвіддані про дислокацію ЗСУ та військові кораблі поблизу акваторії Чорного моря, за що тепер він може решту життя провести за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

32-річний зрадник на потребу росіян мав спостерігати за військовими кораблями та морськими судами торговельного флоту України, які експортують агропродукцію. Задля цього чоловік встановив декілька камер прихованого відеоспостереження на технологічних спорудах поблизу морського порту.

Ворожий агент. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Ці камери забезпечували безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіку з віддаленим доступом для ворога. Крім цього, підозрюваний мав виявляти блокпости ЗСУ, військові шпиталі та навчальні центри. Агента РФ затримали "на гарячому", коли він намагався встановити ще одну вебкамеру.

Що загрожує

Жителя Миколаєва звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного часу. Відповідно до ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Випадки державної зради

Ми писали, що жителя Херсонщини засудили за державну зраду — він перейшов на сторону окупантів та обіймав посаду в окупаційній адміністрації. Суд визначив йому покарання у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Окрім цього, 15 років тюрми отримав російський агент, що проживає у Миколаєві. Чоловік готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ, а в обмін на співпрацю очікував "винагороду" від окупантів.