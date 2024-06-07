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Транслировал врагу деятельность украинских портов — предатель из Николаева предстанет перед судом

7 июня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Транслировал врагу деятельность украинских портов — предатель из Николаева предстанет перед судом
В Николаеве будут судить предателя. Иллюстративное фото: Publika
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Житель Николаева работал электриком в местной компании и в конце прошлого года был завербован спецслужбами РФ. Его задачей было собирать разведданные о дислокации ВСУ и военные корабли вблизи акватории Черного моря, за что теперь он может остальную жизнь провести за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

32-летний предатель по требованию россиян должен был наблюдать за военными кораблями и морскими судами торгового флота Украины, экспортирующими агропродукцию. Для этого мужчина установил несколько камер скрытого видеонаблюдения на технологических сооружениях вблизи морского порта.

Предатель будет осужден
Вражеский агент. Фото: Николаевская областная прокуратура

Эти камеры обеспечивали непрерывную онлайн-трансляцию морского и речного трафика с удаленным доступом для врага. Кроме того, подозреваемый должен был выявлять блокпосты ВСУ, военные госпитали и учебные центры. Агент РФ задержан "на горячем", когда он пытался установить еще одну веб-камеру.

Что грозит

Жителя Николаева обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного времени. Согласно ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Случаи государственной измены

Мы писали, что жителя Херсонщины осудили за государственную измену — он перешел на сторону оккупантов и занимал должность в оккупационной администрации. Суд определил ему наказание в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Кроме того, 15 лет тюрьмы получил российский агент, проживающий в Николаеве. Мужчина готовил ракетный удар по Николаевской ТЭЦ, а в обмен на сотрудничество ожидал "вознаграждение" от оккупантов.

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