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Планував удари по Миколаївській ТЕЦ — зрадник отримав вирок

3 червня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Суд виніс вирок жителю Миколаєва, який готував ракетні удари по ТЕЦ
Затримали жителя Миколаєва за співпрацю з ворогом. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав  російський агент, що проживає у Миколаєві. Чоловік готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ, а в обмін на співпрацю очікував "винагороду" від окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

74-річний житель Миколаєва  виявився ідеологічним прихильником кремлівського режиму та був завербований окупантами влітку 2022 року.  Однією з основних цілей ворога була теплоелектроцентраль, що забезпечує опаленням майже половину житлових будинків та промислових підприємств обласного центру.
Тож своєму "агенту" росіяни доручили планування ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини.

Аби уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ, він фотографував периметр енергооб’єкта. За співпрацю на користь РФ зраднику обіцяли грошову "винагороду" та лояльне ставлення у разі захоплення регіону.

Рішення суду

Засудженого було визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення. 

Засудження зрадників

Ми писали, що в Одесі суд визнав винним у держзраді колишнього командира корвета "Тернопіль". Наразі "перебіжчик" працює на користь ворога та воює проти України.

Окрім цього, 15 років тюрми отримав одесит, який до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Росії, підтримуючи кремлівський режим. За час війни він брав участь у багатьох кривавих боях проти України.

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Миколаїв
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