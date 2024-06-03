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Планировал удары по Николаевской ТЭЦ – предатель получил приговор

3 июня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Суд вынес приговор жителю Николаева, готовившему ракетные удары по ТЭЦ
Задержан житель Николаева за сотрудничество с врагом. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил российский агент, проживающий в Николаеве. Мужчина готовил ракетный удар по Николаевской ТЭЦ, а в обмен на сотрудничество ожидал "вознаграждение" от оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

74-летний житель Николаева оказался идеологическим сторонником кремлевского режима и был завербован оккупантами летом 2022 года. Одной из основных целей врага являлась теплоэлектроцентраль, обеспечивающая отоплением почти половину жилых домов и промышленных предприятий областного центра.
Так что своему "агенту" россияне поручили планирование ракетного удара по энергетической инфраструктуре Николаевщины.

Чтобы уточнить информацию о геолокации и технологических мощностях ТЭЦ, он фотографировал периметр энергообъекта. За сотрудничество в пользу РФ предателю обещали денежное вознаграждение и лояльное отношение в случае захвата региона.

Решение суда

Осужденный был признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд назначил ему 15 лет тюремного заключения.

Осуждение предателей

Мы писали, что в Одессе суд признал виновным в госизмене бывшего командира корвета "Тернополь". В настоящее время "перебежчик" работает в пользу врага и воюет против Украины.

Кроме того, 15 лет тюрьмы получил одессит, который к началу полномасштабного вторжения переехал в Россию, поддерживая кремлевский режим. За время войны он участвовал во многих кровавых боях против Украины.

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Новости Одессы
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