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Наглядав за українськими полоненими — у Миколаєві засудили колабораціоніста

21 травня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Наглядав за українськими полоненими — у Миколаєві засудили колабораціоніста
Житель Херсонщини був наглядачем у тюрмі, створеній окупантами. Ілюстративне фото: росЗМІ
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Жителя Херсонщини засудили за державну зраду — він перейшов на сторону окупантів та обіймав посаду в окупаційній адміністрації. Суд визначив йому покарання у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

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Деталі справи

За матеріалами слідства, підозрюваний проходив військову службу за мобілізацією. Під час окупації частини Херсонської області він погодився працювати інспектором у виправній колонії, створеній окупаційною адміністрацією. Він наглядав за ув’язненими та забезпечував порядок у колонії, допомагаючи окупантам у їхній діяльності.

Що загрожує

Суд ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Це рішення було прийняте з огляду на тяжкість звинувачень та потенційні ризики, пов’язані з подальшим перебуванням підозрюваного на волі. За державну зраду в умовах воєнного стану чоловіку загрожує довічне позбавлення волі згідно ч. 2 ст. 111 КК України. 

Випадки державної зради

Ми повідомляли, що в Одесі затримали керівника однієї з компаній, який допомагав спецслужбам РФ у проведенні підривної діяльності на території України. В якості винагороди за свої "послуги" ворожий агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації міста.

Також ми писали, що за участь у терористичній організації "ДНР" засуджено жителя Одеської області. Чоловік воював проти України на Донеччині, за що тепер буде відбувати покарання у тюрмі

Одеса
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російські війська
суд
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Миколаїв
Херсонська область
держзрада
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