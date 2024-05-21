Наглядав за українськими полоненими — у Миколаєві засудили колабораціоніста
Жителя Херсонщини засудили за державну зраду — він перейшов на сторону окупантів та обіймав посаду в окупаційній адміністрації. Суд визначив йому покарання у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.
Деталі справи
За матеріалами слідства, підозрюваний проходив військову службу за мобілізацією. Під час окупації частини Херсонської області він погодився працювати інспектором у виправній колонії, створеній окупаційною адміністрацією. Він наглядав за ув’язненими та забезпечував порядок у колонії, допомагаючи окупантам у їхній діяльності.
Що загрожує
Суд ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Це рішення було прийняте з огляду на тяжкість звинувачень та потенційні ризики, пов’язані з подальшим перебуванням підозрюваного на волі. За державну зраду в умовах воєнного стану чоловіку загрожує довічне позбавлення волі згідно ч. 2 ст. 111 КК України.
Випадки державної зради
Ми повідомляли, що в Одесі затримали керівника однієї з компаній, який допомагав спецслужбам РФ у проведенні підривної діяльності на території України. В якості винагороди за свої "послуги" ворожий агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації міста.
Також ми писали, що за участь у терористичній організації "ДНР" засуджено жителя Одеської області. Чоловік воював проти України на Донеччині, за що тепер буде відбувати покарання у тюрмі
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