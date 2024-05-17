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Воював за так звану ДНР — на Одещині засудили зрадника

17 травня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Воював за так звану ДНР — на Одещині засудили зрадника
Уродженець Одещини перейшов на бік ворога, його засудили. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

За участь у терористичній організації "ДНР" засуджено жителя Одеської області. Чоловік воював проти України на Донеччині, за що тепер буде відбувати покарання у тюрмі. 

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Подробиці діяльності

Мешканець міста Чорноморськ Одеської області у 2014 році виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області. Там він за власною ініціативою приєднався до терористів й вступив до танкового батальйону 1-го армійського корпусу "ДНР". Зараз він обіймає посаду командира танка.

Бойовик чинив Збройним силам України у зоні АТО. Окрім цього, він брав участь у сутичках поблизу населених пунктів Амвросіївка, Іловайськ, Лисиче, Зелене, Новоамвросіївське, Горлівка, Донецьк, Макіївка, Харцизьк та Сердите.

Що загрожує злочинцю

Провину фігуранта було повністю доведено. На підставі зібраних доказів суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації). Йому призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші випадки державної зради

Нагадаємо, що правоохоронці викрили уродженця Криму у державній зраді та оголосили йому про підозру. Чоловік брав активну участь в окупації півострову та досі пропагандує політику Кремля в соцмережах. 

Ми писали раніше, що Київський районний суд Одеси продовжив термін тримання під вартою ще на 60 діб Лідії Косих. Жінку підозрюють у співпраці з Росією та передаванні інформації про базування Сил оборони.

Додамо, що спецслужби викрили чоловіка, який працював на представницків спецслужб Росії та передавав їм дані про ЗСУ. Зокрема, він розвідував розташування сил протиповітряної оборони на території Одеси, за що йому вже оголосили про підозру у державній зраді.

СБУ
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