Командував бойовиками РФ у Криму — правоохоронці викрили держзрадника

Михайло Шеремет керував бойовиками та сприяв окупації Криму. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили уродженця Криму у державній зраді та оголосили йому про підозру. Чоловік брав активну участь в окупації півострову та досі пропагандує політику Кремля в соцмережах.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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В чому звинувачується

Михайло Шеремет є громадянином України, який народився і виріс у Криму. Саме він віддав наказ незаконному збройному формуванню "Самооборона Криму" розігнати патріотичний мітинг у лютому 2014 року, захопити Верховну раду АР Крим та підняти там російський прапор.

Михайло Шеремет підозрюється у державній зраді. Фото: Нацполіція

Окрім цього, бойовики під його командуванням захопили Сімферопольський аеропорт і заблокували злітно-посадкові смуги, аби заблокувати шляхи для ЗСУ. Після того як окупанти повністю захопили півострів, Шеремет був нагороджений медаллю "За защиту Крима".

А пізніше, у 2016 році, він став депутатом російської Госдуми і продовжує підтримувати загарбницьку політику окупантів. Зокрема, пропагує в ЗМІ необхідність посилення військового призову на території Криму та керує будівництвом військкоматів, у яких мобілізують місцевих мешканців на війну проти України.

Допис Шеремета у соцмережах. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Чоловіку оголосили підозри за двома статтями:

у державній зраді за ч. 1 ст. 111 ККУ

за створення і керівництво непередбаченим законом збройним формуванням за ч. 4 ст. 260 ККУ.

Санкції статей передбачають довічне позбавлення волі.

Випадки державної зради

Ми писали раніше, що Київський районний суд Одеси продовжив термін тримання під вартою ще на 60 діб Лідії Косих. Жінку підозрюють у співпраці з Росією та передаванні інформації про базування Сил оборони.

Також стало відомо, спецслужби викрили чоловіка, який працював на представників спецслужб Росії та передавав їм дані про ЗСУ. Зокрема, він розвідував розташування сил протиповітряної оборони на території Одеси, за що йому вже оголосили про підозру у державній зраді.

Додамо, що спецслужбовці затримали чоловіка, який народився в Одеській області, проте ще до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Росії. За час війни він брав участь у багатьох кривавих боях проти України, за що суд призначив зраднику 15 років тюрми.