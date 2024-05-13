Командовал боевиками РФ в Крыму — правоохранители разоблачили госпредателя

Михаил Шеремет руководил боевиками и содействовал оккупации Крыма. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили уроженца Крыма в государственной измене и объявили ему о подозрении. Мужчина активно участвовал в оккупации полуострова и до сих пор пропагандирует политику Кремля в соцсетях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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В чем обвиняется

Михаил Шеремет является гражданином Украины, родившимся и выросшим в Крыму. Именно он приказал незаконному вооруженному формированию "Самооборона Крыма" разогнать патриотический митинг в феврале 2014 года, захватить Верховный совет АР Крым и поднять там российский флаг.

Михаил Шеремет подозревается в государственной измене. Фото: Нацполиция

Кроме того, боевики под его командованием захватили Симферопольский аэропорт и заблокировали взлетно-посадочные полосы, чтобы заблокировать пути для ВСУ. После того как оккупанты полностью захватили полуостров, Шеремет был награжден медалью "За защиту Крыма".

А позже, в 2016 году, он стал депутатом российской Госдумы и продолжает поддерживать захватническую политику оккупантов. В частности, пропагандирует в СМИ необходимость усиления военного призыва на территории Крыма и руководит строительством военкоматов, в которых мобилизуют местных жителей на войну против Украины.

Сообщение Шеремета в соцсетях. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Мужчине объявили подозрения по двум статьям:

в государственной измене по ч. 1 ст. 111 УК Украины;

за создание и руководство непредвиденным законом вооруженным формированием по ч. 4 ст. 260 УК Украины.

Санкции статей предусматривают пожизненное лишение свободы.

Случаи государственной измены

Мы писали ранее, что Киевский районный суд Одессы продлил срок содержания под стражей еще на 60 суток Лидии Косых. Женщину подозревают в сотрудничестве с Россией и передаче информации о базировании Сил обороны.

Также стало известно, что спецслужбы разоблачили мужчину, который работал на представителей спецслужб России и передавал им данные об ВСУ. В частности, он разведывал расположение сил противовоздушной обороны на территории Одессы, за что ему уже объявили о подозрении в государственной измене.

Добавим, что спецслужбы задержали родившегося в Одесской области мужчину, однако еще до начала полномасштабного вторжения переехал в Россию. За время войны он участвовал во многих кровавых боях против Украины, за что суд назначил предателю 15 лет тюрьмы.