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Російській коригувальниці з Одеси продовжили арешт — подробиці судового засідання

9 травня 2024 15:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Російській коригувальниці з Одеси продовжили арешт — подробиці судового засідання
Зрадниця на лаві підсудних. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Київський районний суд Одеси продовжив термін тримання під вартою ще на 60 діб Лідії Косих. Жінку підозрюють у співпраці з Росією та передаванні інформації про базування Сил оборони.

Про це повідомляють ЗМІ.
 

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Хід судового засідання

Сьогодні в залі Київського районного суду Одеси відбулось засідання по справі Лідії Косих, яка звинувачена у державній зраді. Однак розгляд справи відклали, оскільки на засідання прийшов лише один із двох адвокатів обвинуваченої.

"З урахуванням думки обвинуваченої, щоб не порушувати її права на захист, необхідно відкласти слухання", — пояснила прокурорка Ірина Купріна.

Злочин підсудної

За інформацією СБУ, Лідія Косих співпрацювала з співробітником розвідки РФ з травня по листопад 2023 року та передавала йому важливу військову інформацію. 
 

Так, вона "злила" ворогу розташування 43 об'єктів критичної інфраструктури та місця дислокації особового складу та ЗСУ в Одесі, Чорноморську, селищах Мала Долина й Таїрове. Після чого, начебто за її координатами армія РФ завдавала повітряних ударів, зокрема і дронами-камікадзе типу "Шахед".

Випадки державної зради на Одещині

Ми писали, що спецслужби викрили чоловіка, який працював на представників спецлужб Росії та передавав їм дані про ЗСУ. Зокрема, він розвідував розташування сил протиповітряної оборони на території Одеси, за що йому вже оголосили про підозру у державній зраді.

Також ми повідомляли, що спецслужбовці затримали чоловіка, який народився в Одеській області, проте ще до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Росії. За час війни він брав участь у багатьох кривавих боях проти України, за що суд призначив зраднику 15 років тюрми.

Одеса
розвідка
російські війська
суд
ЗСУ
Одеська область
держзрада
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