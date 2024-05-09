Российской корректировщице из Одессы продлили арест — подробности судебного заседания

Предательница на скамье подсудимых. Фото: скриншот

Киевский районный суд Одессы продлил срок содержания под стражей еще на 60 суток Лидии Косых. Женщина подозревается в сотрудничестве с Россией и передаче информации о базировании Сил обороны.

Об этом сообщают СМИ.



Читайте также:

Ход судебного заседания

Сегодня в зале Киевского районного суда Одессы состоялось заседание по делу Лидии Косых, обвиненной в государственной измене. Однако рассмотрение дела отложили, поскольку на заседание пришел только один из двух адвокатов обвиняемой.

"С учетом мнения обвиняемой, чтобы не нарушать его права на защиту, необходимо отложить слушания", — объяснила прокурор Ирина Куприна.

Преступление подсудимой

По информации СБУ, Лидия Косых сотрудничала с сотрудником разведки РФ с мая по ноябрь 2023 г. и передавала ему важную военную информацию.

Так, она "слила" врагу расположение 43 объектов критической инфраструктуры и места дислокации личного состава и ВСУ в Одессе, Черноморске, поселках Малая Долина и Таирово. После чего, якобы по ее координатам армия РФ наносила воздушные удары, в том числе и дронами-камикадзе типа "Шахед".

Случаи государственной измены в Одесской области

Мы писали, что спецслужбы разоблачили мужчину, который работал на представителей спецлужб России и передавал им данные об ВСУ. В частности, он разведывал расположение сил противовоздушной обороны на территории Одессы, за что ему уже объявили о подозрении в государственной измене.

Также мы сообщали, что спецслужбы задержали родившегося в Одесской области мужчину, однако еще до начала полномасштабного вторжения переехал в Россию. За время войны он участвовал во многих кровавых боях против Украины, за что суд назначил предателю 15 лет тюрьмы.