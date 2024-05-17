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Воевал за так называемую ДНР — в Одесской области осудили предателя

17 мая 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Воевал за так называемую ДНР — в Одесской области осудили предателя
Уроженец Одесчины перешел на сторону врага, его осудили. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

За участие в террористической организации "ДНР" осужден житель Одесской области. Мужчина воевал против Украины в Донецкой области, с которой теперь будет отбывать наказание в тюрьме.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Подробности деятельности

Житель города Черноморск Одесской области в 2014 году выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области. Там он по собственной инициативе присоединился к террористам и вступил в танковый батальон 1-го армейского корпуса "ДНР". Сейчас он занимает должность командира танка.

Боевик чинил Вооруженным силам Украины в зоне АТО. Кроме этого, он принимал участие в столкновениях вблизи населенных пунктов Амвросиевка, Иловайск, Лисиче, Зеленое, Новоамвросиевское, Горловка, Донецк, Макеевка, Харцызск и Сердитое.

Что угрожает преступнику

Вина фигуранта была полностью доказана. На основании собранных доказательств суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие случаи государственной измены

Напомним, что правоохранители разоблачили уроженца Крыма в государственной измене и объявили ему о подозрении. Мужчина активно участвовал в оккупации полуострова и до сих пор пропагандирует политику Кремля в соцсетях.

Мы писали ранее, что Киевский районный суд Одессы продлил срок содержания под стражей еще на 60 суток Лидии Косых. Женщину подозревают в сотрудничестве с Россией и передаче информации о базировании Сил обороны.

Спецслужбы разоблачили мужчину, который работал на представителей спецслужб России и передавал им данные об ВСУ. В частности, он разведывал расположение сил противовоздушной обороны на территории Одессы, за что ему уже объявили о подозрении в государственной измене.

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