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Присматривал за украинскими пленными — в Николаеве осудили коллаборациониста

21 мая 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Присматривал за украинскими пленными — в Николаеве осудили коллаборациониста
Житель Херсонщины был смотрителем в тюрьме, созданной оккупантами. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Жителя Херсонщины осудили за государственную измену — он перешел на сторону оккупантов и занимал должность в оккупационной администрации. Суд назначил ему наказание в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

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Детали дела

По материалам следствия, подозреваемый проходил военную службу по мобилизации. В ходе оккупации части Херсонской области он согласился работать инспектором в исправительной колонии, созданной оккупационной администрацией. Он наблюдал за заключенными и обеспечивал порядок в колонии, помогая оккупантам в их деятельности.

Что угрожает

Суд принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Это решение было принято с учетом тяжести обвинений и потенциальных рисков, связанных с дальнейшим пребыванием подозреваемого на свободе. За государственную измену в условиях военного положения мужчине грозит пожизненное лишение свободы согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Случаи государственной измены

Мы сообщали, что в Одессе задержан руководитель одной из компаний, который помогал спецслужбам РФ в проведении подрывной деятельности на территории Украины. В качестве вознаграждения за свои "услуги" вражеский агент рассчитывал на руководящий пост в оккупационной администрации города.

Также мы писали, что за участие в террористической организации "ДНР" осужден житель Одесской области. Мужчина воевал против Украины в Донецкой области, за что теперь будет отбывать наказание в тюрьме.

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