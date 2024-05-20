Видавав інформацію ворогу та марив захопленням міста — одесита судитимуть за зраду

Керівник крюїнгової компанії в Одесі підозрюється у державній зраді. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали керівника однієї з компаній, який допомагав спецслужбам РФ у проведенні підривної діяльності на території України. В якості винагороди за свої "послуги" ворожий агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

Керівник одеської крюїнгової компанії надсилав ворогу координати особового складу Сил оборони, локації зенітно-ракетних комплексів ППО та Одеського обласного радіотелевізійного передавального центру (Одеська телевежа).

Вилучені фейкові посвідчення. Фото: Одеська обласна прокуратура

Щоб безперешкодно зоглядати та фіксувати об'єкти, він використовував підроблені документи, які надали представниками ФСБ РФ. А саме — посвідчення члена громадської організації, контролера Інфоксводоканалу та журналіста. Спецслужбовці затримали зрадника під час того, як він фотографував об'єкти критичної інфраструктури морського порту.



Спецслужбовці викрили зрадника в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

Керівнику компанії оголошено підозру у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі він перебуває під вартою, максимальне покарання за цей злочин — довічне позбавлення волі.

Інші випадки державної зради

Ми раніше писали, що за участь у терористичній організації "ДНР" засуджено жителя Одеської області. Чоловік воював проти України на Донеччині, за що тепер буде відбувати покарання у тюрмі.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили уродженця Криму у державній зраді та оголосили йому про підозру. Чоловік брав активну участь в окупації півострова та досі пропагандує політику Кремля в соцмережах.