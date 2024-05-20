Выдавал информацию врагу и грезил захватом города —одессита будут судить за измену

Руководитель крюинговой компании в Одессе подозревается в государственной измене. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержан руководитель одной из компаний, который помогал спецслужбам РФ в проведении подрывной деятельности на территории Украины. В качестве вознаграждения за свои "услуги" вражеский агент рассчитывал на руководящий пост в оккупационной администрации города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

Руководитель одесской крюинговой компании присылал врагу координаты личного состава Сил обороны, локации зенитно-ракетных комплексов ПВО и Одесского областного радиотелевизионного передающего центра (Одесская телебашня).

Удалены фейковые удостоверения. Фото: Одесская областная прокуратура

Чтобы беспрепятственно осматривать и фиксировать объекты, он использовал поддельные документы, предоставленные представителями ФСБ РФ. А именно — удостоверение члена общественной организации, контролера Инфоксводоканала и журналиста. Спецслужащие задержали предателя во время фотографирования объектов критической инфраструктуры морского порта.

Спецслужащие разоблачили предателя в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Что угрожает

Руководителю компании объявлено подозрение в государственной измене, совершенном во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Пока что он находится под стражей, максимальное наказание за это преступление — пожизненное лишение свободы.

Другие случаи государственной измены

Мы ранее писали, что за участие в террористической организации "ДНР" осужден житель Одесской области. Мужчина воевал против Украины и на Донбассе, за что теперь будет отбывать наказание в тюрьме.

Также мы сообщали, что правоохранители уличили уроженца Крыма в государственной измене и объявили ему о подозрении. Мужчина активно участвовал в оккупации полуострова и до сих пор пропагандирует политику Кремля в соцсетях.