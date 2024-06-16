Мер Одеси зустрівся з Послом Іспанії: обговорили допомогу та підтримку

Зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Іспанія в Україні. Фото: ОМР

В Одесу з візитом відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні. Пан Рікардо Лопес-Аранда Хагу з мером міста обговорили питання, пов'язані з безпекою, обороною та відновленням України.

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

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Пан Посол висловив підтримку та солідарність одеситам, які останнім часом стикаються з посиленням ворожих атак. Він зазначив, що Іспанія активно долучається до всіх заходів, спрямованих на підтримку України, та надає значну гуманітарну допомогу через міжнародні фонди.

"Ми робимо все і навіть більше своїх можливостей. І будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", – заявив пан Рікардо Лопес-Аранда Хагу.

Пан Рікардо Лопес-Аранда Хагу. Фото: ОМР

У міськраді повідомили, що у ході зустрічі мер з послом обговорили поточну військову допомогу Україні. Також було озвучено потребу в протиповітряній обороні для Одеси та відновлення енергетичного сектору. Геннадій Труханов висловив слова подяки та зазначив, що допомоги потрібно більше

"Я вдячний за всю ту підтримку та допомогу. Але що мені казати батькові дитини, в ту саму хвилину, коли ми відкопали з-під завалів її в обіймах матері? Що мені казати родині, яка втратила 4-річну доньку через розрив касетної ракети? Нам потрібно ще більше ППО. Нам потрібно ще більше зброї, щоб Україна зупинила ворога та не допустила нападу на Європу", — наголосив Геннадій Труханов.

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: ОМР

Нагадаємо, у найстарішій школі міста Одеса за підтримки USAID встановлено нову модульну котельню на твердопаливних котлах. Це суттєво покращить умови навчання для школярів, забезпечивши тепло та гарячу воду.

