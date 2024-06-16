Мэр Одессы встретился с Послом Испании: обсудили помощь и поддержку

Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в Украине. Фото: ОГС

В Одессу с визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине. Господин Рикардо Лопес-Аранда Хагу с мэром города обсудили вопросы, связанные с безопасностью, обороной и восстановлением Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

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Посол выразил поддержку и солидарность одесситам, которые в последнее время сталкиваются с усилением вражеских атак. Он отметил, что Испания активно приобщается ко всем мерам, направленным на поддержку Украины, и оказывает значительную гуманитарную помощь через международные фонды.

"Мы делаем все и даже больше своих возможностей. И будем с Украиной столько, сколько потребуется", – заявил господин Рикардо Лопес-Аранда Хагу.

Господин Рикардо Лопес-Аранда Хагу. Фото: ОГС

В горсовете сообщили, что в ходе встречи мэр с послом обсудили текущую военную помощь Украине. Также была озвучена потребность в противовоздушной обороне для Одессы и восстановлении энергетического сектора. Геннадий Труханов выразил слова благодарности и отметил, что помощи нужно больше.

"Я благодарен за всю ту поддержку и помощь. Но что мне говорить отцу ребенка, в ту минуту, когда мы откопали из-под завалов сына в объятиях матери? Что мне говорить семье, потерявшей 4-летнюю дочь из-за разрыва кассетной ракеты? Нам нужно еще больше ПВО. Нам нужно еще больше оружия, чтобы Украина остановила врага и не допустила нападения на Европу", — подчеркнул Геннадий Труханов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: ОМР

Напомним, в самой старой школе города Одесса при поддержке USAID установлена новая модульная котельная на твердотопливных котлах. Это существенно улучшит условия обучения для школьников, обеспечив тепло и горячую воду.