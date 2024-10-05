Стабілізаційні відключення в Одеській області на 6 жовтня

Графік світла на Одещині — енергетики попереджають про можливі відключення
На неділю, 6 жовтня, в Одеській області не заплановано стабілізаційних відключень світла. Проте у випадку підвищення навантаження на енергосистему можуть бути активовані графіки відключень, які розподілятимуть споживачів на шість груп для почергового постачання електроенергії. Споживачам рекомендується знизити використання електроприладів під час можливих відключень.
Про це у суботу, 5 жовтня, повідомили у пресслужбі Укренерго.
Відключення світла в Одеській області
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантована наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, регулятор схвалив підвищення цін на електроенергію.
Також біля узбережжя Одеської області з'являться плавучі електростанції.
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