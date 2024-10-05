Стабилизационные отключения в Одесской области

График света на Одесчине — энергетики предупреждают о возможных отключениях
На воскресенье, 6 октября, в Одесской области не запланировано стабилизационных отключений света. Однако в случае повышения нагрузки на энергосистему могут быть активированы графики отключений, которые будут распределять потребителей на шесть групп для поочередной поставки электроэнергии. Потребителям рекомендуется снизить использование электроприборов при возможных отключениях.
Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Отключение света в Одесской области
График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, регулятор одобрил повышение цен на электроэнергию.
Также около побережья Одесской области появятся плавучие электростанции.
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