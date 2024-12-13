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Графіки не діють — в Одесі ввели екстрені відключення світла

13 грудня 2024 12:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі екстрені відключення світла, графіки не діють
Працівник ремонтної бригади. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі та Одеському районі запровадили екстрені відключення світла. Це пов'язано з важкою ситуацією в енергосистемі після ранкових російських обстрілів. Відповідно, графіки не працюють. 

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Що відомо

На підприємстві розповіли, що екстрені відключення ввели через перевантаження мереж після чергової атаки. 

"Це вимушений крок, щоб зберегти стабільність роботи наших об’єктів. Після стабілізації ситуації зможемо повернутися до прогнозованих графіків відключень. Про що повідомимо додатково", — зазначили у ДТЕК.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки були пошкоджені об'єкти енергетики в кількох регіонах. Через це обсяг заходів обмеження споживання збільшили. 

"Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів", — говорять в "Укренерго". 

Нагадаємо, під час екстрених відключень раніше встановлені графіки не діють. 

Також ми повідомляли про російський обстріл України вранці. Ворожі ракети атакували й Одеський район.

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