Наслідки російського обстрілу Одеси вранці 13 грудня, фото

Атака Росії на Одесу сьогодні зранку — які наслідки
Вранці у п'ятницю, 13 грудня, російські війська двічі атакували Одеську область. На щастя, люди не постраждали. Проте є руйнування й пошкодження майна.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки атаки
На світанку РФ запустила на південь області ударні дрони. Обійшлося без наслідків. Трохи пізніше Одещину атакували ракетами. Всі цілі були знищені українськими силами ППО.
"Внаслідок влучання осколків ворожої ракети є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та вісьмох вантажівок", — розповів Олег Кіпер.
На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, вранці одесити чули сильні вибухи. У регіоні збільшили час відключень електроенергії. Про нові графіки обмежень можна дізнатися у нашому матеріалі. Також першу зміну в одеських школах перевели сьогодні на онлайн-навчання.
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