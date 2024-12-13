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Атака Росії на Одесу сьогодні зранку — які наслідки

13 грудня 2024 12:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Наслідки російського обстрілу Одеси вранці 13 грудня, фото
Наслідки російського удару. Фото: Олег Кіпер
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вранці у п'ятницю, 13 грудня, російські війська двічі атакували Одеську область. На щастя, люди не постраждали. Проте є руйнування й пошкодження майна.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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На світанку РФ запустила на південь області ударні дрони. Обійшлося без наслідків. Трохи пізніше Одещину атакували ракетами. Всі цілі були знищені українськими силами ППО.

Атака Росії на Одесу сьогодні зранку — які наслідки - фото 1
Наслідки російського удару. Фото: Олег Кіпер

"Внаслідок влучання осколків ворожої ракети є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та вісьмох вантажівок", — розповів Олег Кіпер.

На місці працюють відповідні служби. 

Атака Росії на Одесу сьогодні зранку — які наслідки - фото 2
Наслідки російського удару. Фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, вранці одесити чули сильні вибухи. У регіоні збільшили час відключень електроенергії. Про нові графіки обмежень можна дізнатися у нашому матеріалі. Також першу зміну в одеських школах перевели сьогодні на онлайн-навчання.

Одеса війна Одеська область обстріли Одеська ОДА Олег Кіпер

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