Последствия российских обстрелов Одессы утром 13 декабря, фото

Последствия российского удара. Фото: Олег Кипер

Утром в пятницу, 13 декабря, российские войска дважды атаковали Одесскую область. К счастью, люди не пострадали. Однако есть разрушения и повреждения имущества.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия атаки

На рассвете РФ запустила к югу области ударные дроны. Обошлось без последствий. Чуть позже Одесчину атаковали ракетами. Все цели были уничтожены украинскими силами ПВО.

Последствия российского удара. Фото: Олег Кипер

"В результате попадания осколков вражеской ракеты повреждена гражданская инфраструктура, в частности, офисное помещение частной транспортной компании и восемь грузовиков", — рассказал Олег Кипер.

На месте работают соответствующие службы.

Последствия российского удара. Фото: Олег Кипер

Напомним, утром одесситы слышали сильнейшие взрывы. В регионе увеличили время отключения электроэнергии. О новых графиках ограничений можно узнать в нашем материале. Также первую смену в одесских школах перевели сегодня на онлайн-обучение.