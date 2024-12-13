Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Атака России на Одессу сегодня утром — какие последствия arrow

Атака России на Одессу сегодня утром — какие последствия

13 декабря 2024 12:03
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Последствия российских обстрелов Одессы утром 13 декабря, фото
Последствия российского удара. Фото: Олег Кипер
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Утром в пятницу, 13 декабря, российские войска дважды атаковали Одесскую область. К счастью, люди не пострадали. Однако есть разрушения и повреждения имущества.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки

На рассвете РФ запустила к югу области ударные дроны. Обошлось без последствий. Чуть позже Одесчину атаковали ракетами. Все цели были уничтожены украинскими силами ПВО.

Атака России на Одессу сегодня утром — какие последствия - фото 1
Последствия российского удара. Фото: Олег Кипер

"В результате попадания осколков вражеской ракеты повреждена гражданская инфраструктура, в частности, офисное помещение частной транспортной компании и восемь грузовиков", — рассказал Олег Кипер.

На месте работают соответствующие службы.

Атака России на Одессу сегодня утром — какие последствия - фото 2
Последствия российского удара. Фото: Олег Кипер

Напомним, утром одесситы слышали сильнейшие взрывы. В регионе увеличили время отключения электроэнергии. О новых графиках ограничений можно узнать в нашем материале. Также первую смену в одесских школах перевели сегодня на онлайн-обучение.

Одесса война Одесская область обстрелы Одесская ОГА Олег Кипер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:48 В сети появилась карта запуска ракет РФ – куда летели цели

12:44 Лучшие и худшие авиакомпании в этом году — рейтинг

12:27 Выбивали несуществующий долг — в Одессе орудовала банда рэкетиров

12:21 Более 280 целей — чем Россия атаковала Украину сегодня

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

12:03 Атака России на Одессу сегодня утром — какие последствия

12:00 Оригинальные подарки на Рождество для всей семьи — лучшие идеи

11:57 Россия атакует Сумы — раздались звуки взрывов

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь

11:52 Пол страны без света — Укрэнерго показало обновленные графики

12:48 В сети появилась карта запуска ракет РФ – куда летели цели

12:44 Лучшие и худшие авиакомпании в этом году — рейтинг

12:27 Выбивали несуществующий долг — в Одессе орудовала банда рэкетиров

12:21 Более 280 целей — чем Россия атаковала Украину сегодня

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

12:03 Атака России на Одессу сегодня утром — какие последствия

12:00 Оригинальные подарки на Рождество для всей семьи — лучшие идеи

11:57 Россия атакует Сумы — раздались звуки взрывов

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь

11:52 Пол страны без света — Укрэнерго показало обновленные графики

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам