В Одессе экстренные отключения света, графики бездействуют

Графики не действуют — в Одессе ввели экстренные отключения света
В Одессе и Одесском районе ввели экстренные отключения света. Это связано с тяжелой ситуацией в энергосистеме после утреннего российского обстрела. Соответственно, графики не работают.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
Что известно
На предприятии рассказали, что экстренные отключения ввели из-за перегрузки сетей после очередной атаки.
"Это вынужденный шаг, чтобы сохранить стабильность работы наших объектов. После стабилизации ситуации сможем вернуться к прогнозируемым графикам отключений. О чем сообщим дополнительно", — отметили в ДТЭК.
Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки были повреждены объекты энергетики в нескольких регионах. Поэтому объем мер ограничения потребления увеличили.
"Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах начались сразу после отбоя воздушной тревоги. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия российских ударов", — говорят в "Укрэнерго".
Напомним, во время экстренных отключений ранее установленные графики не действуют.
Также мы сообщали о российских обстрелах Украины утром. Вражеские ракеты атаковали и Одесский район.
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