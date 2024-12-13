В Одессе экстренные отключения света, графики бездействуют

Работник ремонтной бригады. Фото: ДТЭК

В Одессе и Одесском районе ввели экстренные отключения света. Это связано с тяжелой ситуацией в энергосистеме после утреннего российского обстрела. Соответственно, графики не работают.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:

Что известно

На предприятии рассказали, что экстренные отключения ввели из-за перегрузки сетей после очередной атаки.

"Это вынужденный шаг, чтобы сохранить стабильность работы наших объектов. После стабилизации ситуации сможем вернуться к прогнозируемым графикам отключений. О чем сообщим дополнительно", — отметили в ДТЭК.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки были повреждены объекты энергетики в нескольких регионах. Поэтому объем мер ограничения потребления увеличили.

"Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах начались сразу после отбоя воздушной тревоги. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия российских ударов", — говорят в "Укрэнерго".

Напомним, во время экстренных отключений ранее установленные графики не действуют.

Также мы сообщали о российских обстрелах Украины утром. Вражеские ракеты атаковали и Одесский район.