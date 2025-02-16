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Графіки світла на завтра — яка ситуація в Одесі та області

16 лютого 2025 20:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки світла на понеділок, 17 лютого в Одесі та області
Одеський оперний театр без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Попри постійні обстріли енергетичної інфраструктури росіянами, ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною. Завтра, 17 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, росіяни вдарили дронами по Миколаївській ТЕЦ, понад сто тисяч людей у місті наразі без тепла. Також ми писали, що Одеська область увійшла до трійки регіонів, де ОСББ найчастіше звертаються до суду.

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