Графики света на понедельник 17 февраля в Одессе и области

Графики света на завтра — какая ситуация в Одессе и области
Несмотря на постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры россиянами, ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной. Завтра, 17 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время подачи света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, россияне ударили дронами по Николаевской ТЭЦ, более ста тысяч человек в городе сейчас без тепла. Также мы писали, что Одесская область вошла в тройку регионов, где ОСМД чаще всего обращаются в суд.
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