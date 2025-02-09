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Графіки світла на завтра в Одесі — кого торкнуться відключення

9 лютого 2025 20:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключення світла в Одесі на понеділок
Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У понеділок, 10 лютого, в Одесі та області та області не передбачають погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Однак через пошкодження енергооб'єктів під час останніх російських атак на енергосистему, для промисловості та бізнесу введуть обмеження потужності з 06:00 до 21:00. 

Про це у неділю, 9 лютого, повідомили в Укренерго.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, завтра погода в Одесі залишатиметься ясною, проте низька температура та рвучкий вітер створять відчуття справжнього зимового холоду протягом всього дня. Також ми писали, що в Одесі перейменуванням вулиці вшанували людину, яка відіграла ключову роль у створенні зелених насаджень міста. 

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