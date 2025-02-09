Графіки відключення світла в Одесі на понеділок

Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 10 лютого, в Одесі та області та області не передбачають погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Однак через пошкодження енергооб'єктів під час останніх російських атак на енергосистему, для промисловості та бізнесу введуть обмеження потужності з 06:00 до 21:00.

Про це у неділю, 9 лютого, повідомили в Укренерго.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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