Графики отключения света в Одессе на понедельник

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В понедельник, 10 февраля, в Одессе и области и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако из-за повреждения энергообъектов во время последних российских атак на энергосистему, для промышленности и бизнеса введут ограничения мощности с 06:00 до 21:00.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщили в Укрэнерго.

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Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, завтра погода в Одессе будет оставаться ясной, однако низкая температура и порывистый ветер создадут ощущение настоящего зимнего холода в течение всего дня. Также мы писали, что в Одессе переименованием улицы почтили человека, который сыграл ключевую роль в создании зеленых насаждений города.