Графіки світла на неділю в Одесі та області

Графіки світла в Одесі — чи буде електроенергія завтра
Попри постійні обстріли енергетичної інфраструктури росіянами та сильні морози, які накрили всю країну, ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною. Завтра, 23 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії.
Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, в Одесі світлофори заживили від альтернативних джерел, таким чином вони працюватимуть і в блекаути. Також ми писали, що завтра в Одесі очікується морозна температура.
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