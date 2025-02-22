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Графіки світла в Одесі — чи буде електроенергія завтра

22 лютого 2025 20:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки світла на неділю в Одесі та області
Будівля в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Попри постійні обстріли енергетичної інфраструктури росіянами та сильні морози, які накрили всю країну, ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною. Завтра, 23 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Одесі світлофори заживили від альтернативних джерел, таким чином вони працюватимуть і в блекаути. Також ми писали, що завтра в Одесі очікується морозна температура.

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