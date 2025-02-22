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В Одесі світлофори працюватимуть і в блекаути — які саме

22 лютого 2025 10:57
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі світлофори оснастили резервним живленням
Світлофор горить зеленим. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі продовжують оновлювати систему міських світлофорів, забезпечуючи їх безперебійним живленням. Нові системи встановлено на десяти ключових перехрестях, що захистить їх від блекауту.

Де саме з’явилися резервні джерела живлення, повідомили в Одеській міській раді

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Які світлофори в Одесі оснастили батареями

Комунальна установа "СМЕП" продовжує модернізацію світлофорних об’єктів Одеси, оснащуючи їх блоками безперебійного живлення. Це дозволить світлофорам працювати навіть у разі аварійних відключень електроенергії.

Світлофор в Одесі
Встановлена батарея для безперебійної роботи світлофора. Фото: ОМР

Наразі резервні системи встановлено на десяти важливих перехрестях міста, зокрема:

  • 7-ма станція Великого Фонтану
  • Артилерійська — Середньофонтанська
  • Краснова — Адміральський проспект
  • Космонавта Комарова — Інглезі
  • Миколи Плигуна — Чорноморського Козацтва
  • Віталія Блажка (Пересипський міст)
  • проспект Небесної Сотні, 4/6
  • Сім’ї Глодан — просп. Князя Ярослава Мудрого
  • Туристська — Святослава Ріхтера
  • Вітольда Малішевського (Одеська загальноосвітня школа №31).
В Одесі світлофори працюватимуть і в блекаути — які саме - фото 3
Робітники СМЕП встановлюють батарею на світлофорі. Фото: ОМР

Комунальники зазначають, що роботи з модернізації тривають і незабаром безперебійні блоки живлення з’являться на інших стратегічно важливих об’єктах міста. Це підвищить безпеку пішоходів та водіїв, мінімізуючи ризики аварійних ситуацій під час можливих відключень світла.

Нагадаємо, сьогодні вранці на трасі Одесі — Рені ускладнений рух у бік Молдови та Румунії. Також ми писали звідки найбільше імпортували товарів через Одеську область минулого місяця. 

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