В Одесі світлофори оснастили резервним живленням

Світлофор горить зеленим. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі продовжують оновлювати систему міських світлофорів, забезпечуючи їх безперебійним живленням. Нові системи встановлено на десяти ключових перехрестях, що захистить їх від блекауту.

Де саме з’явилися резервні джерела живлення, повідомили в Одеській міській раді.

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Які світлофори в Одесі оснастили батареями

Комунальна установа "СМЕП" продовжує модернізацію світлофорних об’єктів Одеси, оснащуючи їх блоками безперебійного живлення. Це дозволить світлофорам працювати навіть у разі аварійних відключень електроенергії.

Встановлена батарея для безперебійної роботи світлофора. Фото: ОМР

Наразі резервні системи встановлено на десяти важливих перехрестях міста, зокрема:

7-ма станція Великого Фонтану

Артилерійська — Середньофонтанська

Краснова — Адміральський проспект

Космонавта Комарова — Інглезі

Миколи Плигуна — Чорноморського Козацтва

Віталія Блажка (Пересипський міст)

проспект Небесної Сотні, 4/6

Сім’ї Глодан — просп. Князя Ярослава Мудрого

Туристська — Святослава Ріхтера

Вітольда Малішевського (Одеська загальноосвітня школа №31).

Робітники СМЕП встановлюють батарею на світлофорі. Фото: ОМР

Комунальники зазначають, що роботи з модернізації тривають і незабаром безперебійні блоки живлення з’являться на інших стратегічно важливих об’єктах міста. Це підвищить безпеку пішоходів та водіїв, мінімізуючи ризики аварійних ситуацій під час можливих відключень світла.

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