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Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені сильно ускладнений рух

22 лютого 2025 09:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Виїзд до Молдови та Румунії — ситуація на трасі Одеса-Рені
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У суботу вранці, 22 лютого, на трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори через велику кількість охочих виїхати за кордон. Окрім цього, на прикордонних пунктах пропуску утворилися черги, тому водіям доведеться затриматися ще й там для проходження митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години. 

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені сильно ускладнений рух - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 3
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах міста Татарбунари, Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". 

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені сильно ускладнений рух - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори  на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені. 

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 4
Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешти". Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, що за роки війни з України виїхали близько 70 тисяч моряків. Також частина з них зіткнулася з проблемою підвищення своєї кваліфікації та складання іспитів.

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