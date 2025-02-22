Моряки за кордоном, нові реформи у морській галузі

Корабель в порту біля причалу. Фото: Новини.LIVE

Війна внесла свої корективи до морської галузі. Частина українських моряків, які виїхали за кордон, зіткнулася з проблемою підвищення своєї кваліфікації та складання іспитів. Проходження цієї процедури раніше супроводжувалося безліччю скандалів, зараз взагалі незрозуміло, як працюватиме ця система.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповіла керівниця організації "Українське об'єднання моряків" Христина Король.

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Тестування українських моряків

Розуміючи, що далеко не всі моряки можуть повернутися до країни з тих чи інших причин, у Польщі на базі державного підприємства "Моррічсервіс" запровадили складання міжнародного CES-тестування. Це дозволяє українцям підвищувати свою кваліфікацію та отримувати необхідні морські документи. При цьому не потрібно платити від трьох до шести тисяч доларів, як це було раніше.

"Наразі це дійсно коштує адекватних коштів! Моряк може отримувати свої документи: або через застосунок "Дія", або ж в державному підприємстві "Моррічсервіс". Тобто не потрібно вже ніяких агентів та складання незрозумілих тестувань, саботування немає. Моряк може пройти міжнародне CES-тестування, чого ми ще з 2020 року домагалися разом з моряками, доводячи, що саме норвезьке CES-тестування є законним і усі моряки складають саме цей тест в різних країнах", — каже керівниця організації "Українське об'єднання моряків" Христина Король.

Христина Король, керівниця організації "Українське об'єднання моряків". Фото: Новини.LIVE

Однак, як буде працювати ця система надалі, поки що не зовсім зрозуміло. В Адміністрації судноплавства відбулися кадрові зміни, і це викликало хвилювання серед моряків та представників різних громадських організацій. Головна причина — можливе повернення темних фінансових схем, які раніше завдавали значної шкоди галузі.

"Зараз дуже різко чомусь змінили голову адміністрації судноплавства та його команду. Ну, по-перше, моряки обурені таким рішенням з боку міністра та уряду, а по-друге, всі дуже схвильовані, щоб ці корупційні схеми, які були жахливими з 2020 по 2022 рік, не повернулися. Сподіваємось, що ми будемо мати гарні звʼязки з новим очільником адміністрації судноплавства та зможемо донести усі проблеми, які зараз є в українських моряків", — зазначила Христина Король.

Христина Король, керівниця організації "Українське об'єднання моряків". Фото: Новини.LIVE

Проблеми моряків

Ще один важливий момент, який хвилює українських моряків, — підвищення вартості у навчальних центрах. Так, сертифікат НБЖС став коштувати від 20 тисяч гривень, це немаленька сума, з урахуванням того, що виїхати на роботу сьогодні практично неможливо.

"Моряки стурбовані цим необґрунтованим підвищенням цін. Щоб була прозора конкуренція, ми намагаємося домогтися визнання міжнародних сертифікатів, і таким чином кожен прийматиме рішення сам, що саме і де йому складати", — каже керівниця організації "Українське об'єднання моряків".

Христина Король, керівниця організації "Українське об'єднання моряків". Фото: Новини.LIVE

Щоб морська галузь могла розвиватися в Україні, сьогодні необхідно зробити все, щоб моряки могли без проблем виїжджати на роботу і повертатися додому. Таким чином і економіка держави зможе отримати додаткові вливання — що важливо на сьогодні.

Раніше ми писали про те, що підготовка моряків в Одесі відповідає необхідним стандартам. А також, що у водах Дунаю потонув моряк.