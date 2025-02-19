Чи можуть виїхати українські моряки за кордон — ситуація сьогодні

Корабель біля причалу в порту. Фото: Новини.LIVE

До війни українські моряки щороку приносили в економіку країни мільярди доларів. Однак після 2022 року галузь зіткнулася із серйозними викликами: проблеми з виїздом, оформленням документів та навіть складанням іспитів. Сьогодні піти в рейс одеським морякам практично неможливо, а ті, хто вже опинився за кордоном, бояться повертатися додому.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповіла керівниця організації "Українське об'єднання моряків" Христина Король.

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Обмеження на виїзд

На сьогодні постанова №992, яка була прийнята у серпні 2022 року та дозволяла виїжджати українським морякам, фактично не діє. Таким чином, ця сфера практично паралізована. Територіальні центри комплектування не дають дозволу на перетин кордону.

"Спочатку в регіонах ситуація була різною: наприклад, Київська область видавала дозволи без проблем, а південний регіон узагалі саботував виконання постанови. Наразі ж ці дозволи не видає ніхто", — зазначила Христина Король.

Христина Король, керівниця організації "Українське об'єднання моряків". Фото: Новини.LIVE

Як зазначає спікер, через це українські моряки не можуть піти в рейс, навіть якщо у них вже є укладені контракти з морськими компаніями. Вирішити цю проблему намагаються вже більше ніж пів року, проте ситуація залишається незмінною. При цьому Україна втрачає мільйони доларів, які могли б завести капітани, матроси та судноводії. Хоча попит на таких спеціалістів дуже великий.



Раніше ми писали про те, що підготовка моряків в Одесі відповідає необхідним стандартам. А також, що жінка обдурила одеських моряків, пообіцявши їм документи на виїзд.