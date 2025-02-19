Могут ли выехать украинские моряки за границу — ситуация сегодня

Корабль у причала в порту. Фото: Новини.LIVE

До войны украинские моряки ежегодно приносили в экономику страны миллиарды долларов. Однако после 2022 года отрасль столкнулась с серьезными вызовами: проблемы с выездом, оформлением документов и даже сдачей экзаменов. Сегодня уйти в рейс одесским морякам практически невозможно, а те, кто уже оказался за границей, боятся возвращаться домой.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала руководитель организации "Украинское объединение моряков" Кристина Король.

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Ограничения на выезд

На сегодняшний день постановление №992, которое было принято в августе 2022 года и позволяло выезжать украинским морякам, фактически не действует. Таким образом, эта сфера практически парализована. Территориальные центры комплектования не дают разрешения на пересечение границы.

"Сначала в регионах ситуация была разной: например, Киевская область выдавала разрешения без проблем, а южный регион вообще саботировал выполнение постановления. Сейчас же эти разрешения не выдает никто", — отметила Кристина Король.

Кристина Король, руководитель организации "Украинское объединение моряков". Фото: Новини.LIVE

Как отмечает спикер, в результате украинские моряки не могут пойти в рейс, даже если у них уже есть заключенные контракты с морскими компаниями. Решить эту проблему пытаются уже больше чем полгода, однако ситуация остается неизменной. При этом Украина теряет миллионы долларов, которые могли бы завести капитаны, матросы и судоводители. Хотя спрос на таких специалистов очень большой.



Ранее мы писали о том, что подготовка моряков в Одессе соответствует необходимым стандартам. А также, что женщина обманула одесских моряков, пообещав им документы на выезд.