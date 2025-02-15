Суд в Ізмаїлі засудив шахрайку, яка ошукала людей у Telegram

Жінка рахує гроші. Фото ілюстративне: flickr

В Ізмаїлі суд виніс вирок жінці, яка через Telegram ошукала людей на тисячі гривень. Шахрайка пропонувала оформлення морських документів і перевезення за кордон, але після отримання грошей зникала.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Жінка ошукала моряків

Суд встановив, що у липні 2024 року зловмисниця розміщувала у Telegram групах повідомлення про надання послуг з оформлення документів моряка та перевезення до Болгарії. Перша жертва, довірившись шахрайці, перерахувала на її банківську картку 8650 грн у кілька платежів. Зловмисниця після отримання коштів припинила зв’язок і не виконала своїх обіцянок. Друга жертва спробувала купити квиток на міжнародний рейс і також натрапила на аферистку. Вона переказала 6000 грн, однак перевезення так і не було здійснене, а сама аферистка зникла.

Яке покарання за шахрайство

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину та розкаялася. Вона пояснила свої дії необдуманістю та скрутним фінансовим становищем. Суд врахував її щире каяття та сприяння слідству, але також зважив на те, що вона вже мала судимість. В результаті жінка отримала покарання за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно). Суд призначив їй позбавлення волі, проте з урахуванням її попереднього вироку та умовного терміну звільнив від реального ув’язнення з випробувальним строком.

Нагадаємо, український прикордонник, який майже три роки провів у полоні, нарешті повернувся до рідного Вилкового. Також ми писали, що в Одеській області закінчують оновлення пунктів пропуску на кордоні.