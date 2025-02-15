Суд в Измаиле осудил мошенницу, которая обманула людей в Telegram

Удостоверение личности моряка. Фото иллюстративное: flickr

В Измаиле суд вынес приговор женщине, которая через Telegram обманула людей на тысячи гривен. Мошенница предлагала оформление морских документов и перевозку за границу, но после получения денег исчезала.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Суд установил, что в июле 2024 года злоумышленница размещала в Telegram группах сообщения о предоставлении услуг по оформлению документов моряка и перевозке в Болгарию. Первая жертва, доверившись мошеннице, перечислила на ее банковскую карточку 8650 грн в несколько платежей. Злоумышленница после получения средств прекратила связь и не выполнила своих обещаний. Вторая жертва попыталась купить билет на международный рейс и также наткнулась на аферистку. Она перевела 6000 грн, однако перевозка так и не была осуществлена, а сама аферистка исчезла.

Какое наказание за мошенничество

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Она объяснила свои действия необдуманностью и трудным финансовым положением. Суд учел ее искреннее раскаяние и содействие следствию, но также учел то, что она уже имела судимость. В результате женщина получила наказание по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно). Суд назначил ей лишение свободы, однако с учетом ее предыдущего приговора и условного срока освободил от реального заключения с испытательным сроком.

Напомним, украинский пограничник, который почти три года провел в плену, наконец вернулся в родное Вилково. Также мы писали, что в Одесской области заканчивают обновление пунктов пропуска на границе.