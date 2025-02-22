Моряки за границей, новые реформы в морской отрасли

Корабль в порту возле причала. Фото: Новости.LIVE

Война внесла свои коррективы в морскую отрасль. Часть украинских моряков, выехавших за границу, столкнулись с проблемой повышения своей квалификации и сдачи экзаменов. Прохождение этой процедуры ранее сопровождалось множеством скандалов, сейчас вообще не понятно, как будет работать данная система.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала руководитель организации "Украинское объединение моряков" Кристина Король.

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Тестирование украинских моряков

Понимая, что далеко не все моряки могут вернуться в страну по тем или иным причинам в Польше на базе государственного предприятия "Морричсервис" ввели сдачу международного CES тестирования. Это позволяет украинцам повышать свою квалификацию и получать необходимые морские документы. При этом не нужно платить от трех до шести тысяч долларов, как это было раньше.

"На данный момент это действительно стоит адекватных средств! Моряк может получать свои документы: или через приложение ДІЯ или же в государственном предприятии "Морричсервис". То есть не нужно уже никаких агентов и составления непонятных тестирований, саботажа нет. Моряк может пройти международное CES тестирование, чего мы еще с 2020 года добивались вместе с моряками доказывая, что именно норвежское CES тестирование оно является законным и все моряки составляют именно этот тест в разных странах", — говорит руководитель организации "Украинское объединение моряков" Кристина Король.

Кристина Король, руководитель организации "Украинское объединение моряков". Фото: Новини.LIVE

Однако как будет работать эта система дальше — пока не совсем понятно. В Администрации судоходства произошли кадровые изменения и это вызвало волнение среди моряков и представителей различных общественных организаций. Главная причина — возможное возвращение темных финансовых схем, которые ранее наносили значительный ущерб отрасли.

"Сейчас очень резко почему-то сменили главу администрации судоходства и его команду. Ну, во-первых, моряки возмущены таким решение со стороны министра и правительства, а во-вторых все очень взволнованы, чтобы эти коррупционные схемы, которые были ужасными с 2020 по 2022 год — не вернулись. Надеемся, что мы будем иметь хорошие связи с новым главой администрации судоходства и сможем донести все проблемы, которые сейчас есть у украинских моряков", — отметила Кристина Король.

Кристина Король, руководитель организации "Украинское объединение моряков". Фото: Новини.LIVE

Проблемы моряков

Еще один важный момент, который волнует украинских моряков — повышение стоимости в учебных центрах. Так, сертификат НБЖС стал стоить от 20 тысяч гривен, это не маленькая сумма с учетом того, что выехать на работу сегодня практически не возможно.

"Моряки обеспокоены этим необоснованным поднятием цен. Чтобы была прозрачная конкуренция, мы пытаемся добиться признания международных сертификатов и таким образом каждый будет принимать решение сам, что именно и где ему сдавать", — говорит руководитель организации "Украинское объединение моряков".

Кристина Король, руководитель организации "Украинское объединение моряков". Фото: Новини.LIVE

Чтобы морская отрасль могла развиваться в Украине, сегодня необходимо сделать все, чтобы моряки могли без проблем выезжать на работу и возвращаться домой. Таким образом и экономика государства сможет получить дополнительные вливания — что важно на сегодня.

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