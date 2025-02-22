Выезд в Молдову и Румынию — ситуация на трассе Одесса-Рени

Выезд за границу — на трассе Одесса-Рени затруднено движение
В субботу утром, 22 февраля, на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки из-за большого количества желающих выехать за границу. Кроме этого, на пограничных пунктах пропуска образовались очереди, поэтому водителям придется задержаться еще и там для прохождения таможенного контроля.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.
Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"
Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах города Татарбунары, Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка".
Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"
На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также наблюдаются пробки на подъезде к пункту пропуска, а именно в городе Рени.
Напомним, мы писали, что за годы войны из Украины выехали около 70 тысяч моряков. Также часть из них столкнулась с проблемой повышения своей квалификации и сдачи экзаменов.
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